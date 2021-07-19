Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi
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Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi

Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ettiği esnada yeniden başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde dün yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınan orman yangını, soğutma çalışmaları devam ettiği esnada yeniden başladı.

Çiftlik köyü Sivri tepe mevkisinde dün öğleden sonra çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken alevler tekrar yükseldi. Bunun üzerine akşam saatlerinde söndürme çalışması başlatıldı.

Yangının ilerlemesi üzerine Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Havanın kararması ile havadan söndürme çalışmalarına ara verilirken, Bilecik ile çevre il ve ilçelerden gelen Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme ekipleri söndürme çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Dün başladıktan 4 saat sonra kontrol altına alınan yangında 10 hektarlık alan zarar görmüştü.

Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi
Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi
Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi
Bilecik'te soğutma çalışması süren ormanlık alandaki yangın yeniden alevlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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