Bilecik'te "SOGEP" bilgilendirme toplantısı
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Bilecik'te "SOGEP" bilgilendirme toplantısı

10.02.2021 12:07 | Son Güncelleme: 10.02.2021 12:10
Bilecik'te

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bilecik'te, Vali Bilal Şentürk başkanlığında "2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)" tanıtımı için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA), "İstihdam Edilebilirliği Artırmak", "Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik", "Sosyal İçerme" ve "Sosyal Sorumluluk" alanlarında SOGEP proje teklif çağrısı nedeniyle bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Burada konuşan Vali Bilal Şentürk, kenti daha yukarıya taşımak adına, kurumların her alanda imkan ve kabiliyetleri ile yapabileceklerinin yanı sıra BEBKA başta olmak üzere karşılıksız ciddi desteklerin bulunduğunu söyledi.

Bilecik adına faydalı olabilecek projelerden hak ettikleri payı almak istediklerini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Yerel imkanlarımızı harekete geçirerek, proje kültürünü oluşturmak zorundayız. Her kurumdan arkadaşlara ihtiyacımız var ve bir şey üretmemiz lazım. Bulunduğumuz yerde bir iz bırakmalıyız. Kamu ve teknik personel açısından bir sorunumuz yok. Bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacağız. Bilecik turizm potansiyeli yüksek olan bir il. Önümüzdeki yıllarda çalışmaların tamamlanmasıyla kalınacak bir yer haline dönüşecek. Bizim için esas olan yerel dinamiklerin, kentte yaşayan insanlarımızın, bu girişimci ruha ulaşabilmeleri bu tür imkanlardan yararlanabilmeleri. Birlikte iş yapma becerisini geliştirecek mahiyette projeler ortaya koymalıyız."

Toplantı, BEBKA uzmanlarınca yapılan sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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