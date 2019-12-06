Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü
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Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

Bilecik'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.

06.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:58
Bilecik'te sis nedeniyle görüş mesafesi 15 metreye düştü

'te sis hayatı olumsuz etkiliyor.

saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

İş yerlerine gitmek isteyenler zorluk çekti, sis nedeniyle zaman zaman trafikte aksaklıklar yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin il genelinde akşam saatlerine kadar etkili olacağını bildirdi.

Kaynak: AA
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