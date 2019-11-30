Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu
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Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu

Bilecik'te sabah saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

30.11.2019 09:38 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:10
Bilecik'te sis güzel görüntüler oluşturdu

'te saatlerinde oluşan sis bulutu, güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren kentte etkili olan sis nedeniyle Türbesi ve tarihi Yarım Minareler bölgesinde "sis denizi" oluştu.

Sürücüler sisli hava yüzünden trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, görüş mesafesi yer yer 15 metreye düştü.

Kaynak: AA
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