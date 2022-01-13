Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Hoşnudiye Sokak'taki 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede Arafat K. ile Hikmet D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Arafat K. tabancayla Hikmet D'yi yaraladı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıyı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Kaçan Arafat K'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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