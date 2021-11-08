Bilecik'te silah operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te silah operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bilecik'te silah operasyonu

Bilecik'te uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri 4 şahsı suçüstü yakalandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri 4 şahsı suçüstü yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Vezirhan beldesinde uzun namlulu silah satılacağı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler hemen harekete geçti. İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ortak operasyonda plakası verilmeyen bir aracı durdurdu. Araç içinde yapılan aramada 1 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirilirken, Y.K., M.K., S.A. ve Ş.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

Miras kavgası yüzünden abisini av tüfeğiyle öldürdü

 İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

İçeri giremeyeceğini anlayınca kümesi yakan hırsız 50 güvercini telef etti

 Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti

Husumetlisini öldürerek ormanlık alana gömen şahıs, suçunu 21 yıl sonra itiraf etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title