BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
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BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Göksu nehri taşarken, çevresindeki bir çok tarım arazisi sular altında kaldı.

BİLECİK'in Osmaneli ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından Göksu nehri taşarken, çevresindeki bir çok tarım arazisi sular altında kaldı.

Osmaneli ilçesinde sağanak yağışlar taşkınlara neden oldu. Göksu nehri yoğun yağışların ardından taşarken, çevresindeki bir çok tarım arazisi sular altında kaldı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, tarım arazilerinde incelemelerde bulundu. Yaşanan sel baskınlarının çiftçilerde zarara yol açtığını ifade eden Şahin, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce verilen 'sarı kod' ile uyarısıyla beraber Bursa'da fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin birçok noktasından taşkın haberleri geldi. Uludağ'da eriyen kar sularına 2 gündür devam eden sağanak yağış da eklenince yoğun sular bölgemize kadar geldi. Çiftlikler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Bursa, İnegöl, Yenişehir'deki aşırı yağmur Osmaneli ilçemizde Göksu Vadisi'nde tarlalarda hasara sebep oldu. Göksu Vadisi'nde vatandaşımızın gördüğü zarar mutlaka hükümetimizce yapılacak desteklerle giderilecektir' dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Osmaneli İlçe Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım arazileriyle ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandı.

BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU
BİLECİK'TE ŞİDDETLİ YAĞIŞ TARIM ARAZİLERİNİ VURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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