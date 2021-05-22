Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Söğüt-Bozüyük kara yolunda seyreden Fikri Erdemir idaresindeki 11 DB 188 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.

Durumu fark eden sürücü Erdemir, aracı yol kenarına park ederek araçtaki 4 yolcuyu indirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsteki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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