Bilecik'te seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde seyir halindeyken minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Söğüt-Bozüyük kara yolunda seyreden Fikri Erdemir idaresindeki 11 DB 188 plakalı minibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü Erdemir, aracı yol kenarına park ederek araçtaki 4 yolcuyu indirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, minibüsteki alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever