Bilecik'te seyir halindeyken dorsesi kırılan kamyondaki soğan çuvalları yola saçıldı
Bilecik'te seyir halindeyken girdiği virajda taşıdığı yükün ağır gelmesi sonucu dorsesi kırılan kamyondaki soğan çuvalları yola saçıldı.
Bilecik'te seyir halindeyken girdiği virajda taşıdığı yükün ağır gelmesi sonucu dorsesi kırılan kamyondaki soğan çuvalları yola saçıldı.
Ankara'dan Bursa'nın Yenişehir ilçesine soğan taşıyan Şinasi Çiftçi idaresindeki 05 LT 952 plakalı soğan yüklü kamyon, Bilecik-Yenişehir kara yolunun 3.kilometresinde viraja girdiği esnada dorsesi kırıldı.
Dorsedeki yükün ağır gelmesi sonucu soğan çuvalları yola savruldu.
Kamyon dorsesi ile soğan çuvallarının zarar gördüğü kazanın ardından bölgede ulaşım kısa süreli kontrollü bir şekilde sağlandı.
Yola savrulan soğan çuvallarının başka bir araca yüklenerek kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever