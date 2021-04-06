Bilecik'te seyir halindeki tırın kupa kısmında çıkan yangın araçta hasara neden oldu
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Bilecik'te seyir halindeki tırın kupa kısmında çıkan yangın araçta hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel
Bilecik'te seyir halindeki tırın kupa kısmında çıkan yangın araçta hasara neden oldu

Bilecik'te tırın kupa kısmında çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Bilecik'te tırın kupa kısmında çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Osmaneli ilçesine seyir halindeyken Bayırköy mevkisinde Rauf Kars idaresindeki 41 ND 636 plakalı tırın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Seyir halindeki tırı durduran sürücü, kupadan çıkıp alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ardından çevreden geçenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangından nedeniyle Bilecik-Sakarya kara yolunda trafik akışı tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken yanan araç kurtarıcı yardımıyla olay yerinden çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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