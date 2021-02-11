Bilecik'te seyir halindeki panelvan yandı
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Bilecik'te seyir halindeki panelvan yandı

11.02.2021 14:33 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:36
Bilecik'te seyir halindeki panelvan yandı

Bilecik'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bilecik'te seyir halindeki panelvanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yaşar Ö. idaresindeki 11 AAH 049 plakalı panelvan, 1. Organize Sanayi Bölgesi Günay Caddesi mevkisinde yanmaya başladı.

Motor kısmından çıkan yangını fark eden sürücü aracı park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Panelvan kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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