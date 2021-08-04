Bilecik'te seyir halindeki çekici yandı
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Bilecik'te seyir halindeki çekici yandı

Bilecik'te seyir halindeki çekici yandı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'te seyir halindeki çekicinin lastiğinin patlaması sonucu, çekici kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te seyir halindeki çekicinin lastiğinin patlaması sonucu, çekici kullanılamaz hale geldi.

Tufan Akkuş yönetimindeki 34 34CPK 149 plakalı çekici Bilecik-Sakarya kara yolunun Ertuğrulgazi tüneli girişinde içerisinde çekiciye bağlı 06 DS 5847 plakalı dorsenin tekerinin patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, çekici kullanılamaz hale geldi. Ulaşıma kapanan yol çekicinin kaldırılmasından sonra trafiğe açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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