Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi onarım ve çevre düzenlemesi için ziyarete kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi onarım ve çevre düzenlemesi için ziyarete kapatıldı

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi onarım ve çevre düzenlemesi için ziyarete kapatıldı
Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde onarım ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin önemli tarihi ve inanç turizmi mekanı Osmanlı Devleti'nin manevi kurucusu Şeyh Edebali'nin türbe yerleşkesinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından onarım ve çevre düzenlemesi çalışması başlatıldığı kaydedildi.

Türbe ziyaretlerinin güvenlik açısından 1 Ağustos'tan itibaren ziyarete kapatıldığı belirtilen açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Rehabilitasyon merkezinin yatakhanesinde yangın çıktı! 200 hasta tahliye edildi
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Bursa'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Jülide İskenderoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Aleyna Tilki Oğulcan Engin
Spor Muslera Eda Erdem Fatih Terim Hakan Reçber Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi onarım ve çevre düzenlemesi için ziyarete kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 13:04:39. #1.15#

title