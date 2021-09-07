Bilecik'te Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtı törenle açıldı

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Şeyh Edebali heykeli ve Kayı Anıtının açılışı törenle gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının konseri ve folklor gösterileri ile başlayan açılış programında konuşan Belediye Başkanı Semih Şahin, Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyerek insanı temel almayan bir devletin anlamlı olmayacağını anlatan bir filozof olduğunu söyledi.

Heykel hakkında bilgi veren Başkan Şahin, "Heykel ile birlikte bu anıtların ağırlığı 11 ton civarındadır. Kaide tasarımı, Kayı işareti olarak bilinen figür ile bütünleşik olarak düşünüldü. Şeyh Edebali, göğe doğru kanatlanan bu işaretin merkezinde yerini aldı." dedi.

Şahin ve katılımcılar açılış sonrasında heykel önünde fotoğraf çektirdi.

Açılışa CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever