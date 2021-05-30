Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim
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Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim

Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'te kent merkezinde servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bilecik'te kent merkezinde servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Ticari plaka almayarak yolcu taşıyan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından vatandaşların ulaşımda alanında sağlıklı ve iyi hizmeti alması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde birçok konuda kontroller yapıldı. Maske, mesafe, hijyen gibi konu başlıkları altında yapılan denetimlerde ticari plaka almayarak yolcu taşıyan araç sürücülerine de ceza yasıldı. Denetimlerin belirli takvim dahilinde devam edeceği belirten ekipler, en yoğun olarak kullanılan servis araçlarındaki eksiklerin biran önce giderilmesinin talep ettiler. - BİLECİK

Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim
Bilecik'te servis araçlarına yönelik denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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