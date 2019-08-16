Bilecik'te şerbetçi otu hasadı başladı

16.08.2019 16:51

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun hasadına başlandı.

İlçede 47 yıldır yetiştirilen ve genellikle ilaç endüstrisinde ve unlu mamullerin yapımında kullanılan ürün, hasat dönemi olan ağustos ayı boyunca tarlalardan yaş olarak alınıyor.

Fabrikalarda kurutularak balyalanan, daha sonra işlenen şerbetçi otu Pazaryeri'ndeki 530 çiftçinin geçimini sağlıyor.

Şerbetçi otunun alım fiyatı bu yıl "Provesgot", "Erciyes", "Ege" ve "Pazaryeri" cinslerinde kilogram başına 11,50 lira, "Aroma" cinsinde ise 11,75 lira olarak belirlendi.

Ot-Gül Kooperatifi Başkanı Zafer Kozpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede şerbetçi otu ekimine 1972 yılında başlandığını söyledi.

Kooperatifin, çiftçilerin ürünlerini en iyi şartlarda değerlendirmeye çalıştığını belirten Kozpınar, "Bu yıl fiyat artışının yüzde 30-35 düzeyinde olması çiftçimizi memnun etti. 500 dekar kooperatifimiz üyeleri, 2 bin dekar da özel sektörde olmak üzere 2 bin 500 dekar alanda üretimi yapılıyor. Eskiden 1 dekardan 1 ton ürün alınırken mevsimsel değişimler ve köklerin yaşlanması sonucunda verim dekar başına 550 kilograma kadar indi." dedi.

Kozpınar, Pazaryeri'nin iklim koşullarında en iyi verimi "Aroma" cinsinden elde ettiklerini dile getirdi.

Üretici Seval Çiftçi de 1,5 dekarda üretim yaptığını, sıcak hava nedeniyle bu sezon üründe hastalık oluştuğunu, dolayısıyla verimin azaldığını belirtti.

Şerbetçi otunun "Provesgot" cinsini ektiğini söyleyen Çiftçi, "Eskiden bu tarladan 1,5 ton ürün alıyorduk fakat havaların aşırı sıcak gitmesi, otun erkenden sararmasına ve hastalığa sebep oldu. Biz elle toplamaya çalışıyoruz. Alabileceğimiz ürün 350 kilogramı geçmeyecek, bu da tüm emeklerimizin heba olması demek." diye konuştu.

Kaynak: AA