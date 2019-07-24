Bilecik'te serada 357 kilogram esrar ele geçirildi
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 357 kilogram esrar ele geçirildi.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 357 kilogram esrar ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, Çaltı köyü Özden mevkisinde bir serada Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
Ekiplerce A.O.K'ya ait serada 167 Hint keneviri ile 357 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sera sahibi A.O.K, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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