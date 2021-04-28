Bilecik'te senet tahsil etmek istedikleri kişiyi darbederek parasını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

Bilecik'te senet tahsil etmek için iş yerine çağırdıkları kişiyi darbederek 4 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik'te senet tahsil etmek için iş yerine çağırdıkları kişiyi darbederek 4 bin lirasını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliğine gelen bir kişinin, A.K, O.K. ve G.K'nin kendilerine ait iş yerinde kendisinden 100 bin liralık senedi tahsil etmek istedikleri ve binanın bodrumunda darbederek 4 bin lirasını aldıkları şikayetinde bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda, şüpheliler T.Z, A.K, O.K. ve G.K. yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 av tüfeği, araç plakası, kısa tüfek, deri kılıflı bıçak, sallama olarak tabir edilen kesici alet, flaş bellek, meblağ belirtilmemiş açık senet, isme yazılı 12 senet, 116 av tüfeği fişeği ve 6 mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, O.K. ve G.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. T.Z. ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever