Bilecik'te Şehit Aileleri ve Gaziler Yemekte Buluştu

Bilecik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit yakınları, şehit aileleri ve gaziler onuruna akşam yemeği düzenledi.

Gecede tüm şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenen Vali Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, program boyunca konuklarıyla sohbet etti.

Şehit ailelerinin şehitlerin emaneti olduğunu ifade eden Vali Büyükakın, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerimizle, gazilerimizle bir araya geldik. Bu birlik, bu vatan aşkı oldukça bu ülke ve bu millet ebed müddet var olacaktır." diye konuştu.

Programa, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tanju Selçuk Yücel, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Adlı Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Garnizon Komutanı Muslim Akdoğan, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Jandarma Komutanı Hacı Mehmet İnce, vali yardımcıları, il protokolü ve davetliler katıldı.