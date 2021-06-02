Bilecik'te satışına başlanan kirazın verim ve kalitesi üreticiyi memnun etti
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Bilecik'te satışına başlanan kirazın verim ve kalitesi üreticiyi memnun etti

Bilecik'te satışına başlanan kirazın verim ve kalitesi üreticiyi memnun etti
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi

Bilecik merkez, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerindeki köylerde kiraz hasadı ve satışı devam ediyor.

Bilecik merkez, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerindeki köylerde kiraz hasadı ve satışı devam ediyor.

İl genelinde yaklaşık 25 bin dekar arazide yetiştirilerek Bilecik ve çevresindeki şehirlere satılan kirazlar, kalite ve aromasıyla ilgi görüyor.

Deresakarı Köyü Muhtarı Yaşar Öztiryaki, AA muhabirine, hasadın sürdüğü köydeki üreticilerin, Deresakarı Köyü Zirai Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla açık artırma ile satış yaptığını söyledi.

Bilecik merkeze 14 kilometre uzaklıktaki köyde "Karabodur", "Seyfettin", "Napolyon" ve "Vink" cinsi kiraz yetiştirdiklerini belirten Öztiryaki, şöyle konuştu:

"Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden halciler, alıcı olarak geliyor. Bu yıl en kaliteli kirazları Allah nasip etti. Alıcılar da biz satıcılar da durumdan memnunuz. Hepsinden Allah razı olsun. Bizde kiraz üretimi fazla. Gelen alıcı her zaman aracını doldurur. Haftanın 6 günü kiraz buradan alınıyor. Satılan kirazların kalitesine göre fiyatları değişiyor."

Üreticilerden İbrahim Atılgan da iki gündür topladığı 18 kasa kirazı açık artırma için getirdiğini anlattı. Atılgan, eşiyle yılda ortalama 6-7 ton kiraz hasat ettiklerini aktardı.

İstanbul'dan ürün almak için gelen Salih Balçık, açık artırmada yaklaşık 5 kilogram gelen bir kasa kirazın fiyatının 5 lira ila 15 lira arasında değiştiği bilgisini verdi.

"Ziraat 900" cinsi kiraz yetiştirilen Gölpazarı'ndaki çiftçilerden Sait Kaan Karcı ise dededen toruna geçimlerini bu işten sağladıklarını ifade etti.

Son yıllarda iklime dayalı koşullara bağlı olarak rekoltede düşüş yaşansa da bu sene hasattan çok ümitli olduklarını bildiren Karcı, "Yağmurların zamanında ve bol yağması kiraz ağaçlarını besledi. Bu da direkt mahsule etki etti." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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