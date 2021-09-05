Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 4 kişi yaralandı
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Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 4 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bozüyük-Bilecik D-650 karayolunda seyir halinde bulunan 34 ZUC 28 plakalı otomobilin sürücüsü Tezcan A. (33), Şelale rampalarından iniş yaptığı esnada bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanı sıra araç içinde yolcu olarak bulunan eşi Gülçin A. (31) ve 3 ile 6 yaşındaki kızları yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Bilecik'te şarampole uçan araçta bulunan 4 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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