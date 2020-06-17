Bilecik'te sanayi yatırımları toplantısı
Bilecik'te, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede başkanlığında sanayi yatırımları toplantısı yapıldı.
17.06.2020 09:11 | Son Güncelleme: 17.06.2020 10:12
Bilecik'te, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede başkanlığında sanayi yatırımları toplantısı yapıldı.
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Valilik binasında düzenlenen toplantıda, ilgililerden sanayi yatırımları hakkında bilgi aldı.
Toplantıya, Vali Bilal Şentürk, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Hediye İman katıldı.
Kaynak: AA