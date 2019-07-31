Bilecik'te "Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği" protokolü

Bilecik'te üniversite ile sanayinin bütünleşmesi çalışmaları kapsamında "Sanayi Odaklı Lisansüstü Tez İş Birliği" protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ile Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası arasındaki imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, üniversite olarak ülke sanayisinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Taş, imzalanan protokolün söz konusu hedefe ulaşılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Akademinin sanayiyle bütünleşmesi adına bugüne kadar pek çok çalışma yaptık. Teknopark'ı hizmete sunduk. Söz konusu protokol ile Bilecik'te faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının üretim aşamalarında karşılaştıkları problemlerin giderilmesi sağlanacak. Sektörde uygulama potansiyeli olan ürün ve süreç iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapılacak. Uygulama yeni teknolojilerin gelişmesinin de önünü açacaktır."

Rektör Prof. Dr. Taş, açıklamanın ardından Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ile protokolü imzaladı.

Kaynak: AA