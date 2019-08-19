Bilecik'te salçalıklar pazar tezgâhlarını doldurdu

19.08.2019 14:20

Bilecik'te salçalık domates ve kırmızıbiberler pazar tezgahlarını doldurmaya başladı.

Domatesin kasası 20 TL, kırmızıbiberin ise 40 TL'den satılıyor. Normal zamanda kilo ile alışveriş yapan vatandaşlar, salça yapmak için domates ve biberleri çuvalla, kasayla alıyor. Pazar esnafı Metin Önder, vatandaşların kasa ve çuvallarla aldıklarını belirterek, "Yazın son dönemlerinde vatandaşlar kışa hazırlığa başladı. İçinde bulunduğumuz zamanlara salça zamanı diyebiliriz. Ardından da turşu başlayacak. Vatandaşlar salçalarını domates salçası, biber salçası ve biber salçasını da acılı ve acısız çeşitlerde yapacaklar. Domatesin 10 kiloluk kasasını 20 TL'den, kırmızıbiberin 10 kiloluk kasasını ise 40 TL'den satıyoruz. Şuan özellikle domates satışları çok hızlı. Kırmızıbiberleri de közleyip, yağlayıp, kavanoza koyan vatandaşlarımız var. Yani biberde de satışlar iyi, ama domatesin en hızlı dönemi şuan" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA