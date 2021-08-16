Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.

Hüseyin Kaya'nın (21) dün nehirdeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışmaya gece ara verildi.

Sabah tekrar bölgeye gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kaya'ya ulaşabilmek için son hazırlıklarını yapıp suya girdi.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

Kaya'nın ailesi bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever