Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı
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Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için yürütülen çalışmalar, ikinci gününde sürüyor.

Hüseyin Kaya'nın (21) dün nehirdeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalıştığı sırada suya düşerek gözden kaybolduğu ihbarı üzerine başlatılan çalışmaya gece ara verildi.

Sabah tekrar bölgeye gelen İzmir Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı 4 kişilik ekip ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevlileri, Kaya'ya ulaşabilmek için son hazırlıklarını yapıp suya girdi.

Dalgıçlar, gencin suya düştüğü nokta ve çevresinde dalış yaptı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

Kaya'nın ailesi bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı
Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşen gencin bulunması için ara verilen çalışmalara yeniden başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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