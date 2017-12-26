Bilecik'te Sahte Para Operasyonu

Bilecik'te sahte para operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Kapalı Pazar yerine gitti.



Burada esnafa sahte para verdiği tespit edilen R.S, gözaltına alındı.



Şüphelinin çantasında bulunan 9 adet 100, 98 adet 50 ve 55 adet 20 sahte liraya el konuldu.



R.S, sorgusunun ardından "Piyasaya sahte para sürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.