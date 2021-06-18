Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik'te bir kişinin noterde sahte kimlikle satış vekaleti verilerek 380 bin lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bilecik'te bir kişinin noterde sahte kimlikle satış vekaleti verilerek 380 bin lirasının dolandırıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, S.İ'nin kentteki noterde sahte kimlikle satış vekaleti verilerek 380 bin lirasının dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, çevredeki kameraların kaydettiği 250 saatlik görüntülerin incelenmesi sonucu dolandırıcılık zanlılarının H.T, Ş.M. ve F.M. olduğu tespit edildi.

Bursa'nın Osmangazi ve Gemlik ilçelerinde Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen ortak operasyonda şüpheliler yakalandı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada diğer zanlıların da E.G, N.Ü. ve E.B.Ü. olduğunu belirledi.

Şüpheli E.G. Bursa'da, E.B.Ü. de Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bilecik'e getirilen 5 şüphelinin ikametgahlarında ve araçlarında 24 senet, iki sahte nüfus cüzdanı, bir sahte sürücü belgesi, 6 kullanıma hazır GSM hattı, 8 telefon, 74 tabanca fişeği, bir bilezik, 2 bin 250 lira nakit, bir flaş bellek, iki tapu belgesi ve iki vekaletname ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.T, F.M. ve E.G. tutuklandı, Ş.M. ve E.B.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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Bilecik'te sahte kimlikle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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