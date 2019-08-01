Bilecik'te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı

Bilecik'te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı.

1.08.2019 12:19
Bilecik'te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı

Bilecik'te Saha Komiserleri Derneği açılması için girişimler başladı.

Kocaeli Saha Komiserleri Derneği Başkanı aynı zamanda Saha Komiserleri Bölge Sorumlusu Süleyman Karataş ve yardımcısı İbrahim Yılmaz, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku'yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Bilecik'te olmayan Saha Komiserleri Derneği açılması konusu görüşülürken, Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku üzerlerine ne düşüyorsa yardımcı olacaklarını söyledi. Ziyarette ASKF yöneticisi Ali Karabıyık, Hakem Derneği Başkanı Ersin Özmen, Hakem Atama Derneği Başkan Yardımcısı Sevindik Çetinkaya da yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.