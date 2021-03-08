Bilecik'te "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışması
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Bilecik'te "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışması

08.03.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:32
Bilecik'te

Bilecik'te 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışmasına eserleriyle katkı sağlayan okul ve kurum müdürlerine başarı belgeleri verildi.

Bilecik'te 10'uncusu düzenlenen "Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek" yetenek yarışmasına eserleriyle katkı sağlayan okul ve kurum müdürlerine başarı belgeleri verildi.

Vali Bilal Şentürk, Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesince il genelinde 2 bin 45 öğrencinin edebi ve görsel eserleriyle düzenlenen yetenek yarışmasına katkı sağlayan okullara belge töreninde, uyuşturucu denilince ilk olarak esrar geldiğini ancak alkol, kumar, internet ve çevrim içi oyun bağımlılığı gibi kişinin iradesini geliştirmesini engelleyecek alışkanlıkların bulunduğunu söyledi.

Tehditlere karşı bireysel çabaların yetmediğini, sahiplenilmesi gerektiğini anlatan Şentürk, şunları kaydetti:

"Yeşilayı güçlendirmek zorundayız. Bu iş daimi takiple oluyor, bağımlılığı önleyebiliriz. Bir insanın hayatında bir meşguliyeti varsa kendisini geliştiriyordur, katkı sağlıyordur. Bağımlılığa bulaşmış olan insanımızı, anlamlı bir şekilde meşgul edecek aktivitelerle buluşturmak zorundayız. Boş kaldığı zaman bağımlı olduğu noktaya kayıyor, kendine zarar vermekle kalmıyor ailesine, çevresine ve topluma zarar verecek hale gelebiliyor. Bağımlılıkla mücadelede bayrağı Yeşilay taşıyacak ama tek başına bırakmayacağız, hep beraber her noktasında yanında olacağız.."

Yeşilay Cemiyeti Bilecik Şubesi Başkanı Muzaffer Tekelioğlu da 2019 yılında Vali Şentürk'ün öncülüğünde Yeşilay Bilecik Şubesinin faaliyete geçtiğini dile getirdi.

Şentürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve üyeleri tarafından İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol'a, İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve okul müdürleri ile öğretmenlere başarı belgeleri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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