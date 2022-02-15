Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bilecik'te rüşvet operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde Milli Emlak çalışanı avukat rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, Söğüt Belediyesi avukatından Milli Emlak tarafından satışa çıkan yerler için kurum avukatı tarafından 700 bin TL rüşvet istendi. Avukatın durumu Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'e iletilmesi ardından olay savcılığına intikal etti. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM şube ekipleri, seri numaraları alınmış paralarla avukat ile ilçede bir kafeteryada buluştu. Ekipler, Milli Emlak avukatı A.Y.'yi suç üstü yaparak yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Bilecik, Rüşvet, Milli, Söğüt, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title