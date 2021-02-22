Bilecik'te restorasyonu süren eski hükümet konağından hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Bilecik'te restorasyon çalışmaları devam eden eski hükümet konağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

Bilecik'te restorasyon çalışmaları devam eden eski hükümet konağından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan iki şüphelinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konaktan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 90 saatlik güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarının incelenmesiyle şüphelilerin E.K. ve B.G. olduğunu tespit etti.

Çalışma sonucunda gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, çalınan malzemelerin Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hurdacıya satıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.K. tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan