Bilecik'te protokol üyeleri doğa yürüyüşü yaptı
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Bilecik'te protokol üyeleri doğa yürüyüşü yaptı

21.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:12
Bilecik'te protokol üyeleri doğa yürüyüşü yaptı

Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmanın yanında tarihi güzergahların belirlenmesi amacıyla salgın kurallarına uyularak doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bilecik'in farklı noktalarındaki doğal yürüyüş parkurlarını ve bitki örtülerinin doğal güzelliklerini ortaya çıkarmanın yanında tarihi güzergahların belirlenmesi amacıyla salgın kurallarına uyularak doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Söğüt Kaymakam Vekili Muhammed Raşit Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve daire müdürlerinin katıldığı doğa yürüyüş yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapıldı.

Gerek bitki örtüsü gerekse büyüleyici coğrafi yapısıyla dolu Dereboyu köyünden başlayan yürüyüş sırasında zaman zaman ormanlık alanda zorlu geçiş güzergahların bulunduğu patikaların ve dik rampaların yer aldığı parkurda 3 saatlik yürüyüşe katılanlar, 2005 yılında yapılan Zeyve Göleti'ne ulaştı.

Vali Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Söğüt Gençlik Kampı ve Oba Kültürü Tematik Kampı Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olarak tarihe tanıklık yapmış Dereboyu köyünde yürüyüş gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Tarihimizde önemli yeri olan Ertuğrul Gazi'nin silah arkadaşlarının da uğrak yeri olan Dereboyu köyümüz. Tarihi ve doğal güzelliklerimiz saymakla bitmiyor. Osmanlı medeniyetinin kurulduğu topraklara gelen ziyaretçilere teorik bilginin yanında tarihe tanıklık edecekleri alanları da gezdirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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