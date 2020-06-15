Bilecik'te pencereden düşen bebek hayatını kaybetti Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan bebek, hastanede hayatını kaybetti.

Haceloğlu Mahallesi Remziye Hisar Sokağı'nda üç katlı binadaki evlerinin penceresinden zemine düşen 16 aylık Eymen Enes Güler yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA