Bilecik'te pazarlardaki kısıtlamalar kalktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bilecik'te pazarlardaki kısıtlamalar kalktı

Bilecik'te pazarlardaki kısıtlamalar kalktı
09.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:51

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

Bilecik İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye, nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı umumi hıfzıssıhha kanunun 27 ve 72'inci maddeleri gereği Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Şentürk, "Korona virüs salgınının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11 Mayıs 2020 tarihi itibari ile pazarlarda giyim, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaç malzemelerin satışına izin kısıtlanmasına yönelik faaliyetlerine başlayabilmeleri/ faaliyetlerini sürdürebilmeleri için bilim kurulu önerileri doğrultusunda Bilecik ilinde ve tüm ilçelerinde mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek,fide, zücaciye/nalbur iye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi. Bilecik İli ve tüm ilçelerinde pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymalarına oy birliği ile karar verildi. Bu kapsamda Bilecik ili ve tüm ilçelerin de mahalle semt pazar yerlerinde 11 Mayıs 2020 pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciyeci/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerini satışının yapılabilmesine, belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırı durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza kanunlarının 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur Haber
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim...
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi Haber
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in tepkiler sonrası defin yeri değiştirildi
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Karantinadan kaçıp polise zor anlar yaşattı, olayın altından çaresizlik çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Turizm Bakanı'ndan Olimpos garantisi: Bozulmasına müsaade etmem
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Koronavirüs salgını yavaşlasa da bitmiyor! Vaka sayısı 4 milyonu aştı
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e 'İkinci Dünya Savaşı' telefonu
Batı dünyasında siyaset yine hareketli! Trump'tan Merkel'e "İkinci Dünya Savaşı" telefonu
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Korona sonrası düğünler nasıl olacak? Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Araç takla atınca, kazaya karışan kadın sürücü sinir krizi geçirdi
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Maskeli magandalar, güpegündüz saldırdı! O anlar kamerada
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Sosyal medyada tartışma yaratan sözler! Yazar Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Jüpiter'in yeryüzünden en detaylı fotoğrafı çekildi
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Saracchi Galatasaray'da kalmak istiyor: Kariyerime devam etmek istediğim yerdeyim
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Korona nedeniyle psikolojisi bozulan emekli polis, not bırakıp intihar etti
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Son Dakika: IFAB, oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e yükseltti
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinde ortalık karıştı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Koronavirüs sürecinde minyatür sebzelerde talep patlaması yaşandı
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Vatandaşlar, Alaşehir Belediyesi'nin kurduğu tanzim satışına yoğun ilgi gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin İnan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Nur Yerlitaş Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Nenad Bjelica Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Mayıs Avrupa Futbol
Şu an buradasınız: Bilecik'te pazarlardaki kısıtlamalar kalktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.5.2020 16:00:37. #1.14#
title