Bilecik'te pazar esnafı arasında kavga: 2 yaralı Bilecik'te pazar esnafı arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te pazar esnafı arasında yaşanan kavgada 2 kişi yaralandı.

Hürriyet Mahallesindeki kapalı pazar yerinde, Nuri Ç, Maşallah Ç, Ekrem Ç, ve Kemal Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nuri Ç. ile Ekrem Ç. sopa ve demir darbeleri ile yaralandı.

Yaralılar ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kavganın yer vermeme nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA