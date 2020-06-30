Bilecik'te park halindeyken yanan araçta hasar oluştu
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Bilecik'te park halindeyken yanan araçta hasar oluştu

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Bilecik'te park halindeyken yanan araçta hasar oluştu
30.06.2020 10:07 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:04

Bilecik'te park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesinde park halinde olan Nihat Ç'ye ait 67 TH 960 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Manşet

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