Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
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Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

29.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:36
Bilecik'te park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

'te park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Y. (35) yönetimindeki 16 LMK 82 plakalı motosiklet, Bilecik mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 11 AB 121 plakalı otomobile çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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