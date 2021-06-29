Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Bilecik'te çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında bulunan Fazlı S'ye ait 11 AAV 610 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane polisi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek çevredeki diğer araçlara sıçramasını önledi.

Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı