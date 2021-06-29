Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik'te çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te çıkan yangında park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında bulunan Fazlı S'ye ait 11 AAV 610 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hastane polisi yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek çevredeki diğer araçlara sıçramasını önledi.

Olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
KADIKÖY'DE 4 KATLI BİNADA YANGIN: 1 ÖLÜ
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Trafikte baltalı-döner bıçaklı tartışma! Kucağında bebeği olan kadın araya girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Lütfü Türkkan Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı İbrahim Selim Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Burak Elmas Emre Kocadağ Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bilecik'te park halindeki otomobil yandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:27:47. #1.16#

title