Bilecik'te park halindeki otomobil yandı
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Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

07.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:09
Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Bilecik'te park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Bilecik'te park halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hürriyet Mahallesi'nde, Hasret K'ye ait 26 NP 740 plakalı aracın motor bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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