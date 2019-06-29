Bilecik'te park halindeki otomobil yandı

Bilecik'te park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Aşağıköy köyünde Fikret Büyükavcı'ya ait 11 DK 363 plakalı otomobil, park halindeyken sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören araç sahibinin durumu itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü.

Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA