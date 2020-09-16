Bilecik'te park halindeki araçta yangın
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Bilecik'te park halindeki araçta yangın

Bilecik'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.

Bilecik'te park halindeki araçta yangın
16.09.2020 12:15 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:18

Bilecik'te park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın hasara neden oldu.

Atatürk Bulvarı'ndaki eski otogar mevkisinde V.B'ye ait 54 SC 420 plakalı hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükseldi.

Çevredekilerin olayı fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü.

Araçta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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