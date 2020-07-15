Bilecik'te panelvan su kanalına çarptı: 1 yaralı
Bilecik'te su kanalına çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
15.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:26
Bilecik'te su kanalına çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bilal Y. yönetimindeki 11 AR 068 plakalı panelvan, Bilecik-Eskişehir kara yolunun İstasyon Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına çarptı.
Kazada sürücü Bilal Y. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Bilecik Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: AA