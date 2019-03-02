Bilecik'te Özel Gereksinimli Çocuklar İçin "Yüz Yüze Projesi"

Vali Bilal Şentürk, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen "Yüz Yüze Projesi"nin iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Şentürk, Bilecik Belediyesi, Gençlik ve Spor Il Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülecek projenin protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Bilecik'i küçük il değil butik il olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Bilecik'in her şeyin en iyisinin bulunduğu, en iyisinin gerçekleştirilebildiği bir il olarak tanımlanması gerektiğini belirten Şentürk, şöyle konuştu:

"Projemiz, özel çocuklarımızın hayatlarını daha anlamlandırmak, anlamlı meşguliyetler oluşturmak ve hayata hazırlamak amacıyla hazırlanmış projedir. Çocuklarımız, kelimelerle kuramadıkları diyalogları yüz yüze, göz göze temaslarla kuracaklardır. Kamu kurum ve kuruluşlarının imkan ve kabiliyetiyle, gençlerimizin gönüllerindeki zenginlik, sevgi zenginliğiyle burada olacaklar. Mevcut altyapılardan farklı projelerle beraber zorlukları aşacağımız bir yapı kurmak istiyoruz."

Daha sonra, özel gereksinimli öğrencilerin su içi egzersizler aracılığıyla bilişsel ve duygusal yetilerinin yanında esneklik, kuvvet, sürat, denge, koordinasyon gibi biyomotor yetilerini de geliştirilerek üniversite öğrencileri ile birlikte sosyalleşmelerinin ve farkındalık kazanmalarının sağlanmasını amaçlayan projenin iş birliği protokolü imzalandı.

Törene, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, projenin paydaşları, özel gereksinimli çocuklar ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA