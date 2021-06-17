Bilecik'te özel eğitim okulları "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açtı
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Bilecik'te özel eğitim okulları "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açtı

Bilecik'te özel eğitim okulları 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açtı
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri projelerin yer aldığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisinin açılışı yapıldı.

Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmen ve öğrencilerinin ürettikleri projelerin yer aldığı "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisinin açılışı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Sami Akyol ile serginin açılışını yapan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerin kendilerine olan özgüveninin artmasına, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarına çok önemli katkı sağlayacaktır. Sergiye ve fuara emeği geçen tüm öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum." dedi.

26 öğretmen ve 55 öğrencinin hazırladığı 24 projenin yer aldığı sergideki tüm projeleri inceleyen Vali Şentürk, okul müdürü İbrahim Aydoğar ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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