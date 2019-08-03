Bilecik'te otomobille yolcu minibüsü çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Kazankaya yönetimindeki 26 PR 905 plakalı otomobil, 4 Eylül Mahallesi Bedri Rahmi Caddesinde Mustafa Demirleng'in kullandığı 11 M 5040 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan Rabia A, Mevlüde Ç. ve Hanife S. ile otomobilde bulunan Sultan S. ve Ayşe B. yaralandı.

Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi öğrenildi.

Kaynak: AA