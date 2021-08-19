Bilecik'te otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük-Eskişehir kara yolunda Bursa yönüne seyreden Musa Y. idaresindeki 43 RP 640 plakalı otomobil, aynı istikamette giden M.A. yönetimindeki 14 NA 311 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan 3 kişi hurdaya dönen aracın içinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Bozüyük itfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar Musa Y, Ayşe Y. ve Zeynep Kelebek Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Zeynep Kelebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle bölgede trafikte aksama yaşandı. Araçların yoldan çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever