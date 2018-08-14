Bilecik'te Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'te Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim Ç. (60) idaresindeki 11 ER 650 plakalı motosiklet, Bozüyük-Eskişehir karayolunda Eyüp K. (35) yönetimindeki 06 DB 7636 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile Bahriye Ç. (55) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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