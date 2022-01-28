Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA, Uğur Baklacı - Güncel
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Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (AA) - Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Gazipaşa Mahallesi Mazhar Bey Sokak'ta ilerleyen Furkan B. yönetimindeki 54 RF 968 otomobille, Rasimbey Caddesi'nde seyreden Ömer Z. yönetimindeki 16 KLP 92 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yola savrulan motokurye Ömer Z. yaralandı.

Ömer Z, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Uğur Baklacı - Güncel

Gazipaşa, Bilecik, Güncel, Haber

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