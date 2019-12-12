Bilecik'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Bilecik'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Bilecik'te otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Gamze Ö. yönetimindeki 11 AD 080 plakalı otomobil, 1. OSB Kavşağı'nda Erdil Z. idaresindeki 11 BB 915 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.