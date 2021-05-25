Bilecik'te otomobille çarpışan bisikletli çocuk yaralandı

Bilecik'te otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

Bilecik'te otomobille bisikletin çarpışması sonucu bir çocuk yaralandı.

Hürriyet Mahallesi Meşelik Caddesi'nde evinin önünden bisikletiyle yola çıkmak isteyen 8 yaşındaki Samet D, Mahmut A. (41) idaresindeki 11 EA 991 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Samet D, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı